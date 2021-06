FOTOGALERIE Cele mai inedite fotografii surprinse la summitul dintre Biden și Putin de la Geneva ​Summitul de la Geneva dintre președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin s-a încheiat marți, reporterii folosind ocazia pentru a surprinde fotografii inedite de la cel mai mare eveniment geopolitic al anului.



În conferințele de presa susținute separat dupa eveniment, ambii lideri mondiali au clamat &"victoria&": pentru Putin a fost o reafirmare a poziției Rusiei pe scena mondiala și a folosit ocazia pentru a arunca o &"împunsatura&" la adresa Statelor Unite vizavi de violențele de la Dealul Capitoliului de pe 6 ianuarie.



Președintele american,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

