FOTOGALERIE ​Cele mai frumoase orașe din Europa de Crăciun în 2021 Marile orașe din Europa și nu numai s-au împodobit pentru Craciun, așteptându-și rezidenții și vizitatorii satui de pandemie pe strazile împodobite cu luminițe, brazi, decorațiuni, standuri și o atmosfera de sarbatoare.



Sigur, atmosfera nu a fost la fel peste tot, unele din cele mai frumoase târguri de Craciun din Europa fiind anulate pentru un al doilea an la rând din cauza pandemiei.



Autoritațile germane, de exemplu, au anunțat înca din noiembrie ca faimosul târg de Craciun de la München va fi anulat din cauza creșterii numarului…

