FOTOGALERIE Bătrânele mașini Lada stârnesc nostalgii și emoții puternice într-o țară din Caraibe Inconfortabile, cu consum mare, rezistente, rustice. Toate sunt cuvinte folosite de cubanezi sa descrie mașinile Lada din aceasta țara în care sa vezi un șofer stând în fața capotei ridicate, întrebându-se ce nu mai merge iar, este un peisaj obișnuit relateaza AP și ABC News.



Însa în pofida defectelor lor, mașinile Lada stârnesc emoții puternice în singura țara comunista ramasa în emisfera vestica daca facem abstracție de Venezuela, un stat nominal democratic.



Iar într-o țara în care mijloacele de transport sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

