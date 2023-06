Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 mai 2023, am citit cu maxima surprindere, de ce sa nu recunosc?, ca una dintre echipele prahovene de fotbal din Seria a V-a a Ligii a III-a ratase calificarea in finala, pe propriul teren, dupa ce caștigase in deplasare meciul cu o grupare valceana plina de jucatori cu experiența chiar și…

- Cea mai bine clasata echipa de fotbal a județului Mureș, CS Unirea Ungheni 2018, lupta pentru calificarea in cea de-a doua etapa a barajului de promovare in Liga a II-a a Romaniei. "Echipa de fotbal a orașului Ungheni, reușește performanța de a incheia faza de play-off a Ligii a III-a pe locul secund,…

- Unirea Ungheni a fost surclasata, sambata, in deplasare, cu scorul de 6-0, de Corvinul Hunedoara, intr-un meci din cea de-a 8-a etapa a fazei play-off a Ligii a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In urma acestui rezultat, cele doua echipe raman pe primele locuri in clasament, Corvinul fiind lider detașat cu…

- Reprezentantele județului Mureș au disputat, sambata, noi jocuri in Liga a 3-a de fotbal, Seria a 9-a. In faza play-off (grupa locurilor I-IV), Unirea Ungheni a cedat, cu scorul de 2-3, pe teren propriu, in fața liderului, Corvinul Hunedoara. Golurile echipei din Ungheni au fost marcate de Astafei (min.29)…

- Batranul Stadion Viorel Mateianu din Baia Mare a gazduit cea de-a 5-a etapa din play-out-ul Ligii 2 de fotbal, dintre Minaur Baia Mare și CS Șelimbar. Meci incheiat cu scorul de 0-1 pentru echipa sibiana, aflata sub comanda fostului mare golgheter dinamovist, Claudiu Niculescu! Astfel, dupa acest meci,…

- Etapa a patra din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal are loc vineri și sambata, 21-22 aprilie, de la ora 17:00, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – CS Blejoi și Municipal Brașov – CSO Plopeni (sambata, ambele in seria a 5-a) și Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni 2-1…

- Unirea Ungheni a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe CSM Unirea Alba Iulia, intr-un meci din cea de-a 3-a etapa a fazei play-off a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Golurile au fost marcate de Astafei (min.66 și 68) și Codrea (min.83). In celalalt joc din play-off, Corvinul Hunedoara…

- Etapa a 2-a din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat sambata, 8 aprilie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – Municipal Brașov 2-2, in seria a 5-a și Corvinul Hunedoara – Unirea Ungheni 1-0 (FOTO), golul victoriei fiind marcat de Coman in minutul 88, in seria…