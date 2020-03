Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 oameni au fost uciși și mai mulți au fost raniți, dupa ce un soldat a deschis focul intr-un oraș in apropiere de Bangkok. Acesta a inceput sa traga mai intai asupra colegilor sai din baza militara, iar apoi a plecat pe strazi, impușcand oameni, relateaza BBC News.Soldatul l-a ucis mai intai…

- Pentru doritorii de exotic, Tulum este o destinație de rasfaț. Are plaje incredibile, izolate, tradiții și tot ce ar fi necesar pentru un sejur de neuitat. O astfel de destinație exotica este intr-atat de apreciata, incat mulți spun ca este drumul spre Paradis. Se bucura din plin de generozitatea naturii…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs astazi, in jurul orei locale 20:55, la 210 km de nordul orașului Gaziantep. Patru persoane și-au pierdut viața. Suleyman Soylu, ministrul de interne al Turciei, a afirmat ca cel puțin 10 cladiri s-au prabușit. Din primele rapoarte, 4 persoane și-au…

- Prințul Harry și soția sa Meghan nu vor mai folosi titulatura "Alteța Sa Regala" și nu vor mai primi fonduri publice. Anunțul facut sambata seara de Palatul Buckingham a conținut și un mesaj special din partea Reginei Elisabeta a II-a.

- Cel puțin 130 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date disparute in urma avalanșelor, alunecarilor de teren și a condițiilor meteo severe din timpul iernii in zonele montane din Pakistan și Afganistan, potrivit The Guardian, anunța MEDIAFAX.In Pakistan, in ultimele zile, cel…

- Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP) va dona 500.000 de dolari Fondului australian pentru viata salbatica si conservarea naturii (WWF), in cadrul eforturilor de ajutorare a victimelor incendiilor de vegetatie care devasteaza de mai multe luni Australia, informeaza Reuters. Anuntul…

- Nicolae de la Mireasa pentru fiul meu nu a avut mai deloc noroc in dragoste. Cel puțin pana acum. Fostul concurent a intrat in competiție cu ganduri marețe și, ajutat de mama lui, a sperat ca iși va intalni sufletul pereche.

- Zeci de oameni și-au pierdut viața in ziua de Craciun dincauza unui taifun care a lovit Filipine. Cel putin 16 persoane au murit intimpul trecerii taifunului Phanfone, anunța presa internaționala. Un prim bilanț al Autoritații nationale pentru gestionareadezastrelor naturale a informat ca Taifunul care…