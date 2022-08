Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Sibiu au dat 34 de amenzi soferilor care au blocat circulatia pe Transfagarasan, pentru ca au parcat neregulamentar. Echipaje de Politie asigura si duminica fluidizarea traficului in zona. "Conditii meteo dificile pe Transfagarasan! Cand circulati in coloana, mariti distanta de siguranta…

- Autoritatile anunta ca este aglomeratie mare pe Transfagarasan, iar unii soferi au parcat pe carosabil, blocand traficul. ”Din seria: mie sa-mi fie bine, restul se descurca”, au transmis ironic reprezentantii Politiei Sibiu, care au precizat ca sunt aplicate amenzi tuturor care sunt in aceasta situatie,…

- Acțiune a Poliției pe A1 Sibiu-Sebeș: zeci de șoferi amendați pentru viteza, unul dintre ei nu avea nici permis. Alte sancțiuni Polițiștii de la Biroul Autostrazi au oprit, marți, in trafic, aproape 100 de șoferi, intr-o acțiune derulata pe A1 intre Sibiu și Sebeș. Au prins un șofer care rula cu 150…

- Peste 200 de șoferi au fost amendați pentru viteza si alte abateri, in județul Brașov, intr-o singura zi. 17 dintre acesti conducatori auto au ramas fara permise. Peste 200 de soferi au fost sancționați sambata si duminica, in urma mai multor actiuni organizate pe raza intregului judet. Polițiștii…

- 13 permise de conducere reținute pentru depașirea vitezei legale, peste 100 de sancțiuni aplicate și nenumarate certificate de inmatriculare retrase, sunt rezultatele unei acțiuni comune a polițiștilor satmareni și salajeni, acțiune organizata pe mai multe drumuri naționale. Polițiștii rutieri din cadrul…

- Aproape 200 de șoferi verificați in trafic la Alba Iulia, intr-o singura noapte. Cați au fost amendați Polițiștii din Alba Iulia au verificat in trafic, in noaptea de sambata spre duminica, aproape 200 de șoferi aflați in trafic. Au dat amenzi in valoare totala de peste 10.000 de lei. Potrivit IPJ Alba,…

- In cursul zilei de astazi, 20 iunie 2022, conducatorii auto care și-au parcat mașinile pe strada Fantanele din municipiul Alba Iulia, deși aveau semnul de oprire interzisa, au fost sancționați de polițiști. Pentru aceasta abatere au primit 2 puncte de penalizare, insumand o amenda in valoare de 290…

- Sanctiuni aplicate de politistii locali pentru lipsa autorizatiei de folosire a tramei stradale si a avizului de traseu Directia Generala Politia Locala Constanta a desfasurat saptamana aceasta controale in trafic pentru identificarea vehiculelor concepute si destinate transportului de marfuri care…