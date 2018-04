Stiri pe aceeasi tema

- O camioneta a intrat luni intr-un grup de pietoni, in centrul orasului Toronto, iar cel putin ”opt pana la zece” persoane au fost ranite, a anuntat politia capitalei economice canadiene, relateaza AFP.

- O camioneta a intrat luni intr-un grup de pietoni, in centrul orasului Toronto, iar cel putin ”opt pana la zece” persoane au fost ranite, a anuntat politia capitalei economice canadiene, relateaza AFP.

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Cel putin 12 oameni au murit si alti 40 au fost raniti in urma unui atac cu un vehicul capcana comis in apropierea unui stadion din provincial afgana Helmand, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Autoritatile locale au precizat ca bilantul victimelor ar putea creste. …

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Un numar de 41 de persoane au murit si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano. Printre raniți se afla și un roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe.”Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește…

- Cel putin doi oameni au fost murit si 10 au fost raniti grav, dupa ce un tren a deraiat in afara orasului Milano, din Italia. Totodata, peste 100 de oameni au fost trimisi la spital cu rani minore.Accidentul s a petrecut in jurul orei 7 dimineata ora locala .Autoritatile au pornit o investigatie pentru…