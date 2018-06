Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri, între orele 6:00 - 23:00, vor fi averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, la început în Banat, Crisana si Maramures, apoi în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei si…

- Un barbat de 57 de ani, din localitatea Calimanesti -Jiblea Veche, luat aseara de viitura, a fost gasit decedat, in cursul dimineții.Zeci de locuințe din mai multe județe au fost afectate de inundații, precum și mai multe tronsoane de drum. In urma manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice…

- Mai multe zone din Timiș și Caraș Severin au intrat, miercuri dupa-amiaza, sub incidența unui Cod Portocaliu de vreme rea. Se așteapta vijelii, ploi abundente și inundații. Cum in Banat ploua de noaptea trecuta, deja sunt mai multe case și gispodarii inundate in localitatea Criciova, județul Timiș,…

- Potrivit ANM, in intervalul 10 iunie, ora 14:00 - 11 iunie, ora 23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in vestul, centrul, nordul si nord-estul teritoriului, precum si la deal si la munte. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de…

- Andreea, fostE concurentE de la ~MireasE pentru fiul meu, a reuxit sE intre in inimile telespectatorilor datoritE cuminteniei de care a tot dat dovadE. DacE in trecut aceasta era fatE de casE, acum nici nu mai avrea sE audE de axa ceva xi a devenit o adevEratE divE.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru trei judete din sudul tarii, unde pana la ora 13.00 vor fi ploi, vijelii si descarcari electrice, iar in unele zone va cadea grindina.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 13.00, in zona de…

- Judete din Dobrogea, Banat si Transilvania sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de vijelii, averse si descarcari electrice, in urmatoarele ore, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, mai multe coduri de vreme rea. In unele zone este COD PORTOCALIU de ploi torentiale care vor depasi 35 … 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Citeste…