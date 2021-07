Stiri pe aceeasi tema

- „S-a deschis sezonul de PETscuit pe acumularea Siriu și Raul Buzau. Arata ca iți pasa și vino alaturi de noi intr-o acțiune de ecologizare a acumularii Siru și a raului Buzau!”, este mesajul pe care il transmit reprezentanții Apele Romane Buzau-Ialomița. Acțiunea va avea loc duminica, 11 iulie, incepand…

- In data de 11 iulie, incepand cu orele 11.00, Administrația Bazinala de apa Buzau-Ialomița organizeaza, cu susținerea Prefecturii și a administrației locale din zona, o acțiune de ecologizare a acumularii Siriu și a raului Buzau. Zona in care se vor desfașura activitațile este reprezentata de cursul…

- Administrația Bazinala de apa Buzau-Ialomița este partener in proiectul „Protecția cursurilor de apa pentru o Mare Neagra curata prin monitorizarea cu instrumente inovatoare de control și practici bazate pe natura in vederea reducerii sedimentelor și poluarii cu deseuri. In acest context, cu sustinerea…

- Acțiunea s-a declanțat dupa ce, la sfarșitul lunii aprilie, oamenii legii au prins in flagrant membrii unei grupari care ar fi introdus pe teritoriul Romaniei din Republica Moldova un tir cu peste 14 milioane de tigarete.Astfel, 8 persoane cu varste intre 25 si 52 de ani din Buzau, Bucuresti, Ilfov…

- Acțiunea s-a declanțat dupa ce, la sfarșitul lunii aprilie, oamenii legii au prins in flagrant membrii unei grupari care ar fi introdus pe teritoriul Romaniei din Republica Moldova un tir cu peste 14 milioane de tigarete.Astfel, 8 persoane cu varste intre 25 si 52 de ani din Buzau, Bucuresti, Ilfov…

- Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au desfasurat activitati preventive in zonele predispuse la un tranzit mai mare de persoane, cu scopul consilierii pentru reducerea riscului infractional si victimal in randul cetatenilor…

- Un motan a primit o șansa la o viața cat mai normala dupa ce polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au aflat de suferința acestuia de pe o rețea de socializare. In scurt timp, motanul Micu, care suferise un accidentare, a fost preluat și…

- Specialiștii pe linie de sisteme de securitate din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat ieri verificari privind modul de respectare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a H.G. nr. 301/2012 la nivelul agentilor…