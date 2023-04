Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de 1 mai 2023, la Alba Iulia: Gratarele din zona Panoramic, pregatite pentru mici, iar Parcul Dendrologic are porțile deschise Minivacanța de 1 mai 2023, la Alba Iulia: Gratarele din zona Panoramic, pregatite pentru mici, iar Parcul Dendrologic are porțile deschise Albaiulienii sunt invitați…

- Vremea va fi rece,cu temperaturi sub 0 grade pe timpul nopții, pana sambata dimineața. Meteorologii spun ca cel puțin in prima parte a zilei vantul se va intesifica și apare bruma. In zonele intracarpatice, indeosebi in nordul Olteniei și al Munteniei se vor inregistra temperaturi cuprinse intre -4…

- OLIMPIC…Talentatul flautist barladean Lucian Liviu Albu a obtinut o noua performanta, de data aceasta la Olimpiada Nationala de Muzica – interpretare instrumentala, vocala si studii teoretice muzicale pentru clasele a IX-XII, care s-a desfasurat in luna aprilie, la Alba-Iulia. El a reusit sa-si mai…

- O tragica intamplare s-a abatut asupra comunitații Namoloasa, județul Galați, pe la jumatatea secolului al XIX-lea. Un intreg alai de nunta a disparut sub gheturile Siretului. Oamenii satului spun ca mireasa era din comuna Namoloasa, iar mirele – din zona Comaneștiului. La un moment dat, gheata a cedat…

- VIDEO ȘTIREA TA| Patru ciute au coborat in zona Schitului din Alba Iulia: Animalele, nederanjate de oamenii din preajma Patru ciute au coborat in zona Schitului din Alba Iulia: Animalele, nederanjate de oamenii din preajma Un cititor ziarulunirea.ro a trimis o filmare in care se pot observa mai multe…

- INVESTIȚIE… Pare greu de crezut, dar in orașul in care aproape toata lumea se plange de facturile incarcate la apa, un bloc situat chiar in buricul targului reprezinta excepția de la regula. Oamenii de aici au știut cum sa se gospodareasca singuri și, mai ales, și-au pus in conducerea asociației o persoana…

- IGIENIZARE… In fiecare an, primavara, ies la iveala tonele de gunoaie care se aduna pe malurile apelor. Oamenii arunca la intamplare deșeurile, nepasatori la felul in care, prin gesturile lor, afecteaza grav natura. Pentru a marca Ziua Mondiala a Apei, zeci de angajați de la Sistemul de Gospodarire…

- CONTROALE… Zmeii trotinetelor, dar si biciclistii s-au aflat, la sfarsitul saptamanii trecute, in vizorul politistilor vasluieni, care timp de doua zile au actionat pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, inregistrate…