Stiri pe aceeasi tema

- 12.000 de membri ai fortelor franceze de securitate au fost mobilizati pentru acest week-end de foc la Paris, la parada de Ziua Frantei, dar si pentru a asigura ordinea in cazul in care Franta va castiga Cupa Mondiala la fotbal.

- Aviatorii francezi au incurcat CULORILE DRAPELULUI NATIONAL, in traditionalul survol pe deasupra Arcului de Rriumf. In timpul demonstratiei aeriene, a aparut o eroare la unul din avioanele care survolau Arcul de triumf. In loc de culoarea albastra, din rezervor iesea tot fum de culoare rosie,…

- 12.000 de membri ai fortelor franceze de securitate au fost mobilizati pentru acest week-end de foc la Paris, la parada de Ziua Frantei, dar si pentru a asigura ordineain cazul in care Franta va castiga Cupa Mondiala la fotbal. O gafa s-a produs insa sambata, la Paris, in timpul ceremoniilor de 14 iulie,…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns la recepția oferita de Ambasada Franței in Romania cu ocazia Zilei naționale a acestei țari. Evenimentul a inceput la ora 13.00. La recepție se afla și Laura Codruța Kovesi, aceasta fiind pentru prima oara cand președintele Klaus Iohannis se intalnește cu…

- Ziua Franței este marcata și la Bucuresti. Ca in fiecare an, Ambasada acestei tari organizeaza o receptie, cu oaspeti de marca, romani si francezi. Participa și președintele Romaniei, Klaus Iohannis. TVR 1 va transmite in direct.

- Trei autobuze personalizate in culorile drapelului național, pe caroseriile carora sunt reprezentate cu 100 de simboluri sugestive pentru momentele istorice de referința, pleaca din Iași intr-o ”Caravana a Unirii”, urmand sa treaca prin marile orașe-reședința de județ. Primaria Iași a organizat…

- Duminica, 1 iulie, la ora 11.00 pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant va avea loc evenimentul Caravana Unirii dedicat Centenarului Romaniei. Manifestarile vor debuta cu un concert al Fanfarei Brigazii 15 Mecanizate „Podu Inalt". Trei autobuze ale Companiei de Transport Public Iasi au fost personalizate…

- Un sens giratoriu vopsit in culorile drapelului national si o multime de trepte si trunchiuri de copaci zugravite multicolor au fost masurile luate in ultimele zile pentru infrumusetarea Hunedoarei.