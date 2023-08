FOTO-VIDEO | Furtună puternică la Galați - Copaci doborâți, mașini distruse,o țeavă de gaze ruptă Zeci de copaci au fost doborati de vant, joi seara, la Galati, in urma unei furtuni puternice, acestia cazand pe fire de electricitate, masini, acoperisuri, dar si pe o teava de gaz. Doua persoane aflate intr-o barca in deriva pe Dunare au fost salvate. Conform informatiilor transmise de ISU Galati, in urma fenomenelor meteo periculoase, cod portocaliu de furtuna, la dispeceratul institutiei au fost inregistrate peste 100 de apeluri de urgenta. Astfel, in municipiul Galati aproximativ 40 de copaci au fost doborati de vant, cazand pe cabluri electrice, masini, acoperisuri si pe carosabil. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

