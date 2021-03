Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara in municipiul Baia Mare, chiar in fața Catedralei „Sfanta Treime”. Potrivit primelor informații primite, este vorba despre doua autovehicule care au intrat in coliziune in sensul giratoriu. Momentan, nu se cunosc imprejurimile exacte in care s-a produs…

- O femeie a murit și alte doua persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident petrecut intre doua mașini, pe DN 7, in localitatea aradeana Vladimirescu. Traficul in zona este blocat. Accidentul rutier s-a produs la ieșirea din municipiul Arad spre localitatea Vladimirescu intre doua mașini.…

- Un cititor al emaramures.ro ne-a semnalat urmatorul caz, insotit si de o imagine, petrecut in dupa-amiaza acestei zile in traficul din Baia Mare. La ora 17:22, aceasta mașina (foto) a lovit alte doua masini in sensul giratoriu de la Dedeman, unul dintre mașini fiind un jeep nou. De la fata locului …

- La Alba Iulia Nord, sensul giratoriu de acces la autostrada A10 Sebeș-Turda va fi modificat Pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș – Turda Pizzarotti și-a reluat activitatea dupa sarbatorile de iarna. La viitorul nod rutier Alba Iulia Nord, vechiul sens giratoriu va fi reconfigurat. Astazi se lucra deja…

- Autostrada A10 Sebeș-Turda, deschisa de o luna: GROPI imense in asfalt, la sensul giratoriu de pe centura, la Alba Iulia Sud Rabdarea șoferilor este testata constant in Municipiul Alba Iulia. Dupa ce podul peste Raul Mureș, de la Partoș, a fost fluidizat, acum noul sens giratoriu care face legatura…

- O femeie de 86 de ani a murit, luni dimineața, spulberata de o mașina pe DN 15D, in localitatea Gadinți, județul Neamț, dupa ce ar fi traversat drumul național neregulamentar, relateaza Mediafax. Din cercetarile ale polițiștilor din Neamț a reieșit ca, in timp ce un barbat, de 47 de ani, din…

- Pentru a evita ambuteiajele, poliția sfatuiește conducatorii auto care intentioneaza sa se deplaseze catre Ungaria, sa utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, care nu sunt aglomerate, respectiv:pentru traficul greu - PTF Varsand (judetul Arad);pentru traficul usor - PTF Turnu (judetul Arad).

