Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Jitia, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe DN 2 R, au observat un autoturism rasturnat in afara parții carosabile. In urma verificarilor efectuate, a fost depistat conducatorul auto, in persoana unui tanar in varsta de 25 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice,…

- Astazi ora 16.30, polițiștii din Jitia, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe DN 2 R, au observat un autoturism rasturnat in afara parții carosabile. In urma verificarilor efectuate, a fost depistat conducatorul auto, in persoana unui tanar in varsta de 25 de ani, care se afla sub influența…

- In data de 21.02.2020, ora 16:57, Poliția Municipiului Brad, a fost sesizata prin intermediul Serviciului de Urgența 112, cu privire la faptul ca, pe DN 76, in localitatea Luncoiu de Jos, a avut loc un accident de circulație, soldat cu victime omenești, in care au fost implicate trei autoturisme.…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 2, in localitatea Roșiori, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident au fost implicate un autocamion și un autoturism, in care se aflau trei persoane, șoferul TIR-ului si…

- Accident cumplit pe o partie din Sinaia. Un copil de 10 ani a fost lovit de un adult. In urma cazaturii, s-a ales cu un traumatism la coloana. Salvamontistii au actionat imediat si au cerut un elicopter SMURD pentru preluarea victimei. Copilul a fost adus la un spital din Capitala.

- Garda de pompieri Nusfalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ''Porolissum'' Salaj, a fost solicitata sa intervina, in seara zilei de joi - 26 decembrie, ora 23.41, la un eveniment rutier petrecut pe DN 1 H, la iesirea din Nusfalau spre Simleu Silvaniei.

- Un motociclist, din Curtisoara, Olt, victima unui accident rutier produs ieri, va fi transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Bucuresti. Elicopterul SMURD va prelua pacientul de pe Stadionul „1 mai” din Slatina. Aseara, pe raza comunei Curtisoara, s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea…

- Un accident grav s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de sambata, 21 decembrie. Doua mașini au fost implicate, iar printre victime se numara trei fete minore.In localitatea Batiz din județul Hunedoara, cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a implicat doua mașini. Printre victime se numara…