Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub a fost la un pas sa-și piarda viața. Fosta colega de platoul a celor doi moderatori de la emisiunea „Vorbește Lumea” a povestit totul. Ce a pațit iubita lui George Burcea? Viviana Sposub, marturii cutremuratoare. Prezentatoarea a fost la un pas sa-și piarda viața Viviana Sposub și-a șocat…

- Jador plange și suspina și acum dupa fosta sa mare iubire. Artistul recunoaște ca inca iși mai iubește partenera ce a facut parte din trecutul lui și care spera ca-l va ierta intr-o buna zi.

- Scandal cu palme și pumni intr-o parcare din Chișinau. Potrivit martorilor oculari, fosta și actuala iubita a ex-deputatului democrat Constantin Țuțu, s-au certat pina s-au luat la pumni. Nu se știe daca anume Constantin Țuțu ar fi motivul incaierarii, insa, acesta ar fi fost tocmai șoferul unui automobil…

- Scandal cu palme și pumni intr-o parcare din Chișinau. Potrivit martorilor oculari, fosta și actuala iubita a ex-deputatului democrat Constantin Țuțu, s-au certat pana s-au luat la pumni. Nu se știe daca anume Constantin Țuțu ar fi motivul incaierarii, insa, acesta ar fi fost tocmai șoferul unui automobil…

- Tragedie in Bistrița, acolo unde un șofer inconștient a produs un accident grav in care și-a pierdut viața un tanar in varsta de 26 de ani. Evenimentul a avut loc miercuri noapte, pe DN 17D, pe raza localitații Ilva Mica. Șoferul a vrut sa-i faca o gluma prietenului sau Doi tineri se intorceau cu mașina…

- Fosta soție a lui Daniel Pancu nu poate accepta faptul ca acesta a fugit repede in brațele altei femei și este hotarata sa ii faca acestuia viața un coșmar. Și-au spus adio dupa jumatate de viața impreuna! S-au iubit timp de 22 ani de ani, insa relația lor a fost, intotdeauna, una extrem de dificila,…

- Ioana Filimon, fosta ”Miss Romania”, dupa aventura din cadrul reality-show-ului ”Ferma”, de la Pro TV, intrase intr-un con de umbra. Asta nu a durat mult, pentru ca un adevarat scandal ieșea in spațiul public. Ioana Filimon, scandal, bani, sechestrare Imediat dupa plecarea din show, Ioana Filimon era…