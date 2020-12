FOTO / Vedeți cum a apărut ”Păduricea tineretului” la Călăraşi Orașul Calarași va fi mai verde. Și asta pentru ca sambata, 7 noiembrie, zeci de elevi din instituțiile de invațamant din orașul Calarași, dar și mai mulți locuitori care li s-au alaturat, au plantat aproximativ 500 de copaci in cadrul unei acțiuni de impadurire. Astfel, pe o suprafața intinsa din zona Podișului, vor crește, de acum incolo, tei, stejari, nuci dar și arțari. Acțiunea de plantare a fost susținuta de primaria orașului, iar copacii au fost oferiți de catre Agenția ”Moldsilva”. Ideea de a organiza o activitate de acest gen a venit de la Tatiana Buga, profesoara de geografie la Liceul… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

