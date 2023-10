FOTO: Vâltoarea de la Băișoara, mașina de spălat naturală, este deschisă din nou! Valtoarea din Baișoara, una dintre puținele „mașini de spalat naturale”, la dimensiuni mult mai mari și care inca funcționeaza, este deschisa din nou pentru cei care vor sa o foloseasca sau pentru cei care vor doar sa o viziteze. Valtoarea din Baișoara funcționeaza dupa un mecanism simplu, dar care atesta inteligența și creativitatea omului de [...] Articolul FOTO: Valtoarea de la Baișoara, mașina de spalat naturala, este deschisa din nou! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

