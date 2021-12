Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, prof dr Leonard Azamfirei, a anuntat, marti, ca peste 70 de evenimente, constand in simpozioane, workshop-uri si manifestari culturale sunt organizate in sistem onsite, online sau hibrid,…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a anunțat marți, 30 noiembrie, in emisiunea "Fața in fața" difuzata de postul de televiziune M9 TV, ca principala universitate din județul Mureș…

- Multiplul campion la spada Pongracz Antal (1948-2008) are incepand de vineri, 26 noiembrie, un bust in incinta Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, mai exact in holul salii de sport a universitații care ii poarta numele. Ceremonia de…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a transmis miercuri, 17 noiembrie, prin intermediul unei postari facuta pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților. "Pe 17 noiembrie, in fiecare an, sarbatorim…

- Leonard Azamfirei, rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș și senator al Partidului Social Democrat Mureș, a publicat pe pagina sa de Facebook, zilele trecute, un anunț referitor la o ceremonie in cadrul careia, fostul ambasador…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, Leonard Azamfirei, a anuntat ca a semnat un protocol de colaborare cu Spitalul Judetean de Urgenta Bacau si Consiliul Judetean Bacau pentru formarea profesionala a personalului medical, dar si pentru…

- Biroul de presa al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a anunțat vineri, 1 octombrie, prin intermediul unui comunicat, lansarea site-ului Gradinii Botanice, www.gradinabotanica.umfst.ro. Site atractiv și formular online de vizitare…

- Centrul de Pregatire Psihopedagogica Medico-Farmaceutica din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza inscrieri la programul postuniversitar, de medical teachingacademic „Noi tehnici de predare și evaluare in disciplinele…