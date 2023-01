Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul polar a facut prapad in mai multe judete din tara. Ninsorile abundente, troienele care au depasit si jumatate de metru in unele zone, dar si viscolul puternic si poleiul au dat peste cap traficul atat pe sosele, cat si in aer. Drumuri pe care soferii le parcurgeau in mod normal in cateva minute…

- Militari ai Ministerului de Interne și din subordinea Ministerului Apararii acționeaza, sambata dimineața, 28 ianuarie, pe drumul european E85, intre Buzau și Ramnicu Sarat. Aici, zeci de mașini au ramas blocate.

- Data: 28 Ianuarie 2023 Ora: 07:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii viscolite, ca masura preventiva, a fost inchisa circulația pe urmatoarele drumuri naționale: 1. DN 2 Caldarușeanca – Ramnicu Sarat, județul Buzau; 2. DN 22 Ramnicu Sarat…

- UPDATE 23:45 – Se inchide E85! Incepand cu ora 00:00 se blocheaza integral circulația pe DN 2 E 85, pe raza județului Buzau -limita județul Ialomița – limita județul Vrancea, anunța ISU Buzau. UPDATE 23:40 Se ridica restricția de tonaj pentru DN 10 – DRDP Bz UPDATE 23:10 ,,DN2, km 137, intre Buzau și…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Cinci persoane au au fost ranite duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism care circula din sens opus, condus de un barbat fara permis si aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Accidentul s-a produs in localitatea Topliceni din judetul Buzau, informeaza News.ro. Potrivit…

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,1 grade pe Richter, s-a produs, duminica dimineata, la ora locala 5:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime…