FOTO: Unirea Alba Iulia – Sticla Arieșul Turda 2-1 (0-1 | Remontada uniristă pentru prima victorie pe teren propriu FOTO: Unirea Alba Iulia – Sticla Arieșul Turda 2-1 (0-1 | Remontada unirista pentru prima victorie pe teren propriu Unirea Alba Iulia a obtinut prima victorie pe teren propriu din actuala editie a Ligii a 3-a de fotbal chiar la ultima aparitie din acest an in fata propriilor suporteri: 2-1 (0-1) cu Sticlsa Ariesul Turda. Partida dintre a contat pentru runda a 15-a a Seriei a 9-a din esalonul tert. Echipa albaiuliana a remontat spectaculos si s-a impus pe deplin meritat Turdenii au deschis scorul in minutul 13, cand Veres a finalizat la capatul unei actiuni personale impetuoase. Replica a venit… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

