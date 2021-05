FOTO Unde s-a mutat Bill Gates după despărțirea de Melinda Bill Gates se afla la un country club de lux din California unde deține o vila când a anunțat divorțul de soția sa, Melinda, dupa 27 de ani de casnicie, relateaza Insider.



Cuplul a anunțat pe 3 mai ca se vor separa în postari identice postate pe platformele social media însa faptul ca au facut anunțul împreuna nu înseamna ca înca și locuiau împreuna.



Miliardarul în vârsta de 65 de ani a pastrat un profil scazut la vila sa din complexul The Vintage Club din apropierea Indian Wells, orașel californian faimos pentru gazduirea anuala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates se afla la un club de lux din California unde deține o vila cand a anunțat divorțul de soția sa, Melinda, dupa 27 de ani de casnicie. Cuplul a anunțat pe 3 mai ca se vor separa in postari identice postate pe platformele social media insa faptul ca au facut anunțul impreuna nu inseamna ca…

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat ca vor divorța dupa 27 de ani de casnicie. La scurt timp au aparut informații care releva faptul ca Melinda Gates a incercat sa puna capat casatoriei cu miliardarul inca din toamna anului 2019. Ce a aflat atunci soția despre el.

- Starul din UFC, Conor McGregor, susține ca este în tratative cu Dermot Desmond, cel care deține cele mai multe procente din clubul Celtic. Pe lista sportivului irlandez se afla și Manchester United ca posibila varianta de investiție.„The Notorious” a recunoscut pe Twitter ca…

- Cascade Investment, vehiculul de investiții al lui Bill Gates, a transferat acțiuni in valoare de 2,3 miliarde de dolari in ultimele zile catre Melinda French Gates, scrie Bloomberg . Situația vine dupa ce miliardarul american Bill Gates, care are o avere de peste 130 de miliarde de dolari, a anunțat…

- Fiica cea mare a cuplului Bill si Melinda Gates, Jennifer Gates, in varsta de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului parinților ei. Dupa anunțul desparțirii, tanara de 25 de ani a scris pe Instagram ca familia ei „traverseaza o perioada dificila”, conform madame.lefigaro.fr. Citește…

- Cofondatorul Microsoft și soția lui divorțeaza dupa 27 de ani de casnicie. Anunțul a fost facut de Bill Gates pe Twitter, iar cei doi spun ca vor continua sa lucreze impreuna la Fundația Bill & Melinda Gates, cea mai mare fundație caritabila din lume. Bill și Melinda Gates divorțeaza Bill și Melinda…

- Cel mai bogat om din Cehia, Petr Kellner, cu o avere estimata la 17,5 miliarde de dolari, a murit într-un accident de elicopter în Alaska, a anunțat luni grupul financiar PPF, potrivit Reuters. Anul trecut, achiziția companiei-mama a ProTV, Central Media Entreprises. Tranzacția…

- Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, estimeaza ca pana la sfarșitul lui 2022 vom reveni la normalitate datorita campaniei de vaccinare anti COVID-19. Intr-un interviu cu ziarul polonez Gazeta Wyborcza și cu televiziunea TVN24, Bill Gates a declarat ca pandemia de coronavirus este „o tragedie incredibila”…