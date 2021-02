Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul de razboi Sabin Husariu s-a vaccinat impotriva COVID-19 pentru ca, susține, a trait vremuri in care vaccinurile au salvat lumea de boli grave și pentru ca vede intotdeauna partea plina a paharului. Singurul vaccin important facut pana acum a fost cel impotriva variolei, in urma cu 85 de ani,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a comentat excluderea sa din AUR intr-o discutie cu Adriana Bahmuteanu, transmisa live pe Facebook. Senatoarea a spus ca senatorul AUR Sorin Lavric ar fi incercat sa o loveasca in Parlament. „Sorin Lavric s-a repezit la mine. Da, s-a repezit. E barbat. Impotriva femeilor-barbat.…

- Intr-o postare pe Facebook, Ministerul Sanatații a publicat duminica mai multe date privind evoluția epidemiei de COVID, in care rata de infectare din cel puțin cinci județe este mai mare decat cea anunțata, tot duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cea mai mare diferența este in cazul…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu s-au vaccinat, astazi, impotriva COVID-19, informeaza Casa Regala.„Luni, 25 ianuarie 2021, Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19. (…). Familia Regala se afla in aceasta perioada la Castelul…

- Șeful Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, a anunțat ca s-a vaccinat pentru coronavirus, transmițand un mesaj ironic la adresa conspiraționiștilor: „Nu am nici semnal mai bun la telefon și nici nu prind bulgarii fara antena”, a scris el pe Facebook. „E datoria mea de cetațean,…