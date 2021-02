A fost cutremur in aceasta noapte. Al treilea in mai putin de 24 de ore

Un cutremur de magnitudine 2.5 a avut loc, in judetul Buzau, la ora 22.59, la 156 km adancime. Acesta a fost al treilea de ieri in mai putin de 24 de ore. Anterior acestuia a mai fost unul, de magnitudine 3.2, inregistrat, in judetul Buzau, la ora 17.10. Cutremurul… [citeste mai departe]