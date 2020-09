Stiri pe aceeasi tema

- Ocuparea abuziva a caselor de catre așa-numiții "squatters" (persoane care intra fara drept pe terenuri sau in case și raman acolo) ii determina pe unii proprietari sa recurga la gesturi extreme.

- Dupa ce a fost preluata de spaniolul Pablo Cortacero, Dinamo ar urma sa faca mai multe transferuri și sa aduca jucatori din Spania, dar vrea sa dea lovitura cu mijlocașul Constantin Budescu (31 de ani). Budescu, care a evoluat in 20 de partide in sezonul trecut, mai are contract cu Astra pana in iulie…

- Provincia spaniola Galicia a luat o masura inedita in Spania. Aceasta interzice de astazi fumatul pe strazile și terasele cafenelelor unde nu este posibila menținerea unei distanțe de securitate de cel puțin doi metri intre persoane, potrivit Hotnews. Societatea spaniola de epidemiologie a recomandat,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca Romania se afla intr-un context pandemic cu raspandire comunitara accentuata, el aratand ca, daca regulile sanitare nu vor fi respectate, sectiile de terapie intensiva se vor aglomera, scrie Agerpres. “Aceasta pandemie nu se transeaza in unitatile medicale.…

- Tehnicianul Zinedine Zidane a declarat, noaptea trecuta, dupa ce a castigat titlul in Spania cu Real Madrid ca acest trofeu are „un gust special”, mai ales pentru ca a venit dupa un sezon afectat de pandemia de coronavirus. Zidane a precizat ca nu este un om care se exteriorizeaza prea mult, dar…

- Bolnavii de COVID-19 care nu prezinta simptome ale maladiei vor fi internati timp de 48 de ore, iar mai apoi vor putea fi izolati la domiciliu, timp de 14 zile, a spus ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, dupa ce a parasit sala de sedinta a Senatului, unde s-a discutat despre Legea carantinei

- Romanca Mihaela Manescu este medic pediatru intr-un spital privat din regiunea Madrid, unde lucreaza de mai bine de 15 ani. Aceasa a povestit ca cel mai greu i-a fost in perioda martie si aprilie a acestui an, cand sute de persoane au fost internate cu simptome grave. In acel moment toate sectiile…

- Blue Air Aviation S.A. a apelat la procedura de concordat preventiv, pentru a putea asigura reluarea in bune condiții a zborurilor regulate și onorarea tuturor obligațiilor asumate catre pasagerii, angajații și partenerii sai.