La Academia de Științe a Moldovei au fost inmanate luni insemnele de membru de onoare al AȘM profesorului Randy Schekman de la Universitatea California/Berkeley, Statele Unite ale Americii, savant cu renume mondial in domeniul medicinei, Laureat al Premiului Nobel (2013), informeaza MOLDPRES . La eveniment a participat Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in R. Moldova, Kent D. Logsdon. Titlul onorific i-a fost acordat savantului american pentru activitatea științifica prodigioasa, descoperirile fundamentale in domeniul biologiei moleculare, care constituie temelia tuturor proceselor biologice…