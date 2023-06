Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei 21 iunie, pompierii din nordul țarii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o casa de locuit din satul Caracușenii Vechi, raionul Briceni. Cazul a fost recepționat la ora 16:56. Potrivit primelor informații, a fost observata flacara deschisa…

- Pompierii din Chișinau și Balți au fost alertați la lichidarea a doua incendii noaptea trecuta. In primul caz pompierii din capitala au intervenit la stingerea flacarilor intr-o debara, in cel de-al doilea caz, echipele de intervenție au stins focul intr-un apartament.

- Alarma pentru pompierii din municipiul Arad dupa ce explozia unei butelii a cauzat un incendiu pe strada Minervei. La fata locului a fost nevoie si de interventia SMURD, echipajul medical acordand ajutor unui barbat salvat din interior si care a suferit mai multe arsuri. . Pompierii militari aradeni…

- Un barbat in varsta de 50 de ani s-a electrocutat, suferind arsuri de diverse grade pe toata suprafata corpului. Incidentul a avut loc duminica, in depoul Dej-Triaj, unde pompierii au intervenit pentru stabilizarea pacientului, dupa care l-au dus cu targa pana la un elicopter. Conform datelor furnizate…

- Pompierii clujeni au intervenit sambata dupa-amiaza la un incendiu care a cuprins o casa de locuit din localitatea Valea Draganului. Din primele informații, un singur barbat a fost consultat de echipajul SMURD, fara a fi transportat la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…

- Explozie la Briceni. O femeie de 34 de ani și o fetița de 5 ani au ajuns in spital cu arsuri ale feței și mainilor, dupa ce o butelie cu gaz a explodat in locuința. Cazul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:20, in localitatea Caracușenii Vechi.

- O femeie in varsta de 34 de ani și o fetița de 5 ani, au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, dupa ce in casa in care locuiau a explodat o butelie de gaz. Tragicul incident s-a produs in aceasta dimineața, in localitatea Caracușenii Vechi, raionul Briceni. Apelul la Serviciul Unic de Urgența…

- Un puternic incendiu a izbucnit in satul Cotu Baii, comuna Fantana Mare, informeaza ISU Suceava. Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Falticeni impreuna cu lucratori ai SVSU Vadu Moldovei și Cornu Luncii, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul…