- Un barbat in varsta de 27 de ani care a crezut ca este singur la parinți a descoperit ca de fapt are 30 de frați și surori dupa ce a facut un test ADN, relateaza Insider . „Este cel mai nebunesc lucru care putea sa i se intample oricui”, afirma Andy Torrey. Torrey, care traiește in orașul Atlanta din…

- Vlad Voiculescu: „Citesc abia acum despre sentința de astazi și imi vine sa ma iau cu mainile de cap. Decembrie 1989 cu al sau “cine a tras in noi dupa 22?”, apoi mineriadele și acum 10 august.Mereu aceeași rețeta: niște politruci ajunși in fruntea statului folosesc instrumentele la indemana - indivizi…

- Vizitatorii din afara UE sunt bineveniți in Croația, cu condiția sa se testeze sau sa intre carantina. Croația le face mai ușoara șederea celor care doresc sa ramana mai mult, modificandu-și legile. Astfel, sunt acordate permise de ședere pe un an celor care vin din afara Uniunii Europene și lucreaza…

- Concluzia este exprimata de un sondaj Ipsos MORI realizat in Marea Britanie și coordonat de Universitatea din Bristol și de King’s College din Londra, care arata ca persoanele convinse de teoria conspirației pe tema pandemiei COVID sunt in general mai reticente in privința vaccinarii. Aproximativ 15%…

- Interzicerea lui Donald Trump de pe rețele sociale precum Twitter, Facebook sau Instagram a imparțit lumea in doua. Pe de o parte, sunt cei care spun ca libertatea de exprimare nu poate fi suprimata, iar de cealalta parte sunt cei care considera ca este nevoie de astfel de decizii, pentru ca rețelele…

- La sfarșitul anului trecut, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Marius a facut primele declarații dupa separare. Potrivit Click! , Marius locuiește singur de doua saptamani și, deși s-a speculat ca s-ar fi separat…

- Sarbatorile de iarna nu au fost un pirlej de bucurie pentru Tily Niculae (35 de ani) și familia ei. Actrița a anunțat de curand pe rețelele de socializare ca atat ea, cat și soțul, Dragoș Popescu (45 de ani) și copiii, Sofia (9 ani) Radu (9 luni) au fost depistați pozitiv cu COVID-19 chiar in zilele…

- Meghan Markle și prințul Harry au facut publica felicitarea de Craciun. Imaginea aleasa de cei doi este o ilustrație cu fiul lor Archie. Fotografia originala a fost facut de mama ducesei la inceputul acestei luni, potrivit CNN.In felicitarea de Craciun, Meghan Markle, prințul Harry și fiul lor Archie…