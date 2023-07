Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani și salvamontiștii brașoveni, au coborat, joi dupa-amiaza, in siguranța mai multe turiste din Israel ramase blocate pe un perete abrupt, situat la o altitudine de aproximativ 2100 metri in zona Fereastra Mica, intre Varful Slanina și Varful Galașescu din Munții Fagaraș, informeaza Jandarmeria…

- Procurorul Republicii Ciuvașia, Andrei Fomin, fost procuror al Crimeei, a murit in timp ce inota in raul Volga, in cadrul unei competiții, relateaza publicația rusa independenta Meduza, citand serviciul de presa al Procurorului general al Rusiei. Fomin, in varsta de 57 de ani, a murit in 1 iulie, in…

- Peste 30 de persoane au ramas, luni, blocate in telescaunul Bunloc din Sacele, dupa ce o persoana a apasat butonul de urgenta, provocand o defectiune. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru repunerea in functiune au fost coborate 12 persoane de catre salvamontisti si…

- Proiectul de ordonanța privind masurile de reducere a cheltuielilor ar putea fi pusa in dezbatere publica incepand de marți. Prin masurile prevazute sunt: reducerea cheltuielilor cu 10%, inghețarea angajarilor la stat cu inca un an. Estimarea reducerilor pe care o va face statul este intre 5 și 7 miliarde…

- UPDATE: Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut in cadrul intalnirii de ieri, de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii sa ia masuri urgente pentru a a veni in sprijinul fermierilor romani. Premierul i-a cerut lui Petre Daea „soluții urgente la problemele cu care se confrunta fermierii și procesatorii,…