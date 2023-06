Stiri pe aceeasi tema

- Politia austriaca a arestat trei tineri, dintre care unul in varsta de 14 ani, suspectați ca ar fi planificat un atac impotriva Paradei Pride de la Viena, care a reunit sambata sute de mii de persoane in capitala austriaca.

- Poliția spaniola a arestat 26 de persoane in ultimele luni pentru o presupusa metoda ilegala de utilizare a apei din puțuri pentru a cultiva fructe subtropicale, in timp ce țara se confrunta cu seceta, relateaza CNN.

- Politia sarba a arestat trei adolescenti pentru detinere de arme de foc si amenintari cu moartea, dupa ce masacrele comise de doi tineri in aceasta saptamana s au soldat cu 17 morti si 21 raniti in aceasta tara, a informat sambata presa locala, citata de EFE si Agerpres.roDupa un denunt al unui vecin,…

- Doua pistoale, 11 balonașe de gaz și bile din metal, au fost depistate in bagajul unui pasager de pe ruta „Chișinau-Tel Aviv”. Cazul a fost inregistrat de Poliția de frontiera pe Aeroportul Internațional Chișinau in seara zilei de marți, 25 aprilie. In cadrul controlului trecerii frontierei, pe sensul…

- Sapte barbati din judetele Mehedinti si Constanta, cu varste intre 20 si 54 de ani, au fost arestati preventiv pentru talharie calificata si lipsire de libertate dupa ce, in urma cu trei luni, au oprit un autoturism care se deplasa pe Valea Cernei, i-au dat jos pe pasageri si i-au dus in padure, apoi…

- Suspectii au fost arestati in flagrant delict de catre politia din Lyon, care investiga o serie de spargeri care au avut loc la sfarsitul anului trecut. Unul dintre arestati avea asupra lui o lista cu adresele mai multor jucatori de fotbal. Politistii au profitat de inregistrarile video produse in timpul…

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…