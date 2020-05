Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar în vârsta de aproximativ 20 de ani a fost grav ranit într-o zona împadurita din apropierea localitații Așchileu Mare dupa ce, în timpul unor lucrari, a fost lovit în zona capului de o ramura care s-a rupt dintr-un copac în timpul unor…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier. Articolul A lovit un stalp de curent și gardul unei cladiri. Doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un accident s-a petrecut in parcarea unui magazin alimentar din localitatea Florești. O femeie a primit ingrijiri medicale la fața locului. Articolul FOTO – Accident mai puțin obișnuit. O mașina a lovit geamul unui magazin apare prima data in Someșeanul.ro .

- Circulația pe Dealul Mesteacan se face pe o singura banca in urma unui accident rutier in urma caruia un camion s-a rasturnat pe carosabil. Articolul FOTO – Camion cu fier vechi rasturnat pe Mesteacan. Circulația se defașoara pe o banda apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii maramureșeni au avut de lucru in acest weekend. Au intocmit 10 dosare penale pentru infracțiuni rutiere. Articolul 10 dosare penale pentru infracțiuni rutiere. Un tanar prins beat mort la volan, dar și fara permis apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost accidentat grav, luni, de o mașina in localitatea bistrițeana Ilva Mare. Echipajele medicale SMURD care au ajuns la fața locului, au solicitat intervenția unui elicpter SMURD, pentru transportul victimei la o clinica de specialitate. Un pieton a fost…

- Amenajarea și intreținerea spațiilor verzi, ingrijirea plantelor de la sere, toaletarea copacilor, plantarea de noi arbori și arbuști sau cositul ierbii sunt doar cateva dintre activitațile de zi cu zi ale echipelor Direcției de Salubrizare. In aceasta primavara, in tot municipiului Bacau s-au plantat…

- Un tanar de 28 de ani, din judetul Constanta, cunoscut cu antecedente penale, a fost condamnat de Judecatoria Constanta la un an si doua luni de inchisoare pentru ultraj.Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, potrivit carora inculpatul, in iulie 2019,…