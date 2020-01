FOTO Sute de metri cubi de deșeuri, colectate la Brașov după Revelion Operatorul care asigura salubrizarea domeniului public din Brașov, Comprest, a colectat 300 de metri cubi de deșeuri ramase pe strada dupa Revelion. ,,In aceasta acțiune au fost implicați, in tot orașul, 50 de oameni pe perioada nopții și 60 pe 1 ianuarie, ziua. De asemenea, serviciul de colectare a deșeurilor menajere a funcționat la turație maxima, deoarece cantitațile colectate in aceasta perioada sunt aproape triple fața de normal”, potrivit Primariei Brașov. The post FOTO Sute de metri cubi de deșeuri, colectate la Brașov dupa Revelion appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul care asigura salubrizarea domeniului public, Comprest, a colectat 300 de metri cubi de deșeuri ramase pe strada dupa sarbatoarea intampinarii noului an, potrivit brasovstiri.ro.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- In perioada minivacantei de Revelion, peste 5.300 de pompieri vor asigura zilnic misiunile de prevenire și intervenție in situații de urgența, la nivel național, anunța, marți, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit Mediafax.„Raspunsul la solicitarile cetațenilor…

- Trenurile de metrou vor circula, de Revelion, la un interval de 10 minute, intre miezul noptii si ora 1.00, ulterior ele urmand sa circule la fiecare 20 de minute. Metrorex a anuntat ca, incepand de luni, trenurile vor circula conform unui program special de sarbatori.Citește și: Cozmin Gușa:…

- "Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la…

- Reprezentanții municipalitații au verificat, astazi, modul in care firma care va asigura salubrizarea și deszapezirea municipiului Brașov in urmatorii patru ani este pregatita de intervenție in aceasta iarna. O comisie speciala, constituita la nivelul Primariei, a evaluat numarul de utilaje și cantitațile…

- Dar nu doar la piscine din stațiuni sau orașe avem parte de peisaje „americane” intiparite in memoria noastra. Unii chiar și-au amenajat in curtea casei o mica sau mai mare piscina. E adevarat, nu e o opțiune ieftina, dar nici nu inseamna ca te lasa cu contul gol. Mai ales daca sunteți…

- Primarul George Scripcaru a anunțat ca unul dintre operatorii de salubritate care iși desfașoara activitatea in municipiu ar putea fi „concediat”. „Pentru preluarea deșeurilor de la populație, este o licitație in derulare. Acum sunt doi operatori, Comprest și Brai Cata. Brai Cata are mari probleme,…