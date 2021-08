Sute de candidați inscriși in concursul de admitere pentru profilul maiștri militari susțin astazi prima etapa a examenului care consta intr-o testare scrisa la matematica și engleza.Admiterea in școala consta in mai multe probe, desfașurate in urmatoarea ordine: 1. Test verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematica și Limba Engleza; 2. Ierarhizarea candidaților in ordine strict descrescatoare a mediei de admitere; 3. Susținerea probelor de selecție in cadrul centrelor zonale de selecție și orientare; 4. Examinarea medicala in cadrul unitaților sanitare militare; 5. Obținerea certificatului…