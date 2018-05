Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a preferat sa mai ramana cateva zile in SUA pentru a se relaxa alaturi de echipa sa. In imaginile publicate pe contul de Instagram, sportiva apare facand sporturi nautice. Extrem de zambitoare, Simona Halep a lasat in urma rezultatul mai slab de la Miami si s-a dat cu un sky-jet.…

- Delia, in varsta de 35 de ani, a fost vazuta recent la o clinica de fertilizare din Capitala, iar zvonurile conform carora ar apela la ajutorul tratamentelor de fertilizare pentru a putea ramane insarcinata au luat amploare.

- Paparazzii au surprins-o pe Delia intr-o ipostaza inedita. Mai exact, cantareata a fost fotografiata intr-o clinica de fertilizare din Bucuresti. Sotul vedetei a elucidat de fapt misterul. Ce facea de fapt Delia acolo si...

- Tace și face. In timp ce toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”, Delia iși pregatește terenul și se ocupa de partea practica. Fotoreporterii Click! au surprins-o recent la un centru de fertlizare in vitro, de pe strada Polona, din București. Marți seara, in jurul orei 18.00, solista…

- Cele mai recente poze cu Eva arata ca burtica incepe sa prinda contur. Astazi, Eva Longoria implinește și frumoasa varsta de 43 de ani, iar pe contul sau de Instagram, fanii i-au lasat cele mai frumoase mesaje. Arați incredibili , Ești atat de frumoasa , La mulți ani, frumușico. Vei fi o mama superba…