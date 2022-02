Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West a dus la extrem notiunea de masca de protectie. Artistul american de 44 de ani a aparut in public cu intreg capul acoperit de o masca bizara de culoare neagra, potrivit click.ro. Chiar daca respectiva cagula e respinsa de epidemiologi pentru ca nu ofera protectie, West vrea sa lanseze un…

- Guvernul a aprobat prelungirea starii de alerta, incepand cu 8 ianuarie, iar printre principalele masuri se numara ”obligativitatea purtarii a maștii de protecție doar tip medical sau FFP2, astfel incat sa acopere gura și nasul, in toate spațiile publice inchise și deschise”.Amenda de 2500 de lei pentru…

- Conform ultimei hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, masca devine obligatorie și in exterior, dar doar maștile medicale și FFP2 sunt permise. Mastile textile si cele din plastic transparent au fost interzise! Vasile Ene, directorul unei companii producatoare de maști, a precizat…

- Carmen Dorobat a declarat ca \"\" masca chirurgicala se poate purta o mai mica perioada de timp și are o permeabilitate care este mai larga atunci cand inconjoara nasul și gura, dar este mult mai ușor de suportat pentru persoanele care au boli cronice pulmonare și persoanele cardiace. Dar masca FFP2,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a anunțat miercuri, dupa ședința Guvernului de introducere a unor restricții in fața valului 5 al coronavirusului, ca nu s-a introdus obligativitatea purtarii de catre populație a maștilor FFP2. „Nu exista niciun fel de impunere a utilizarii unor…

- Toate cadrele didactice din județul Neamț vor primi zilele acestea cate o masca FFP2 cu filtru, care asigura o protecție mai inalta. Mihai Obreja, șeful Inspectoratului Școlar Neamț declara ca s-a primit o donație de 6.000 de astfel de maști de la compania Altex. „Am decis sa le distribuim cadrelor…

- The Bucharest Court of Appeal postponed on Monday, January 3, the final sentence in the Colectiv case, in which former mayor of Sector 4 Cristian Popescu-Piedone was sentenced in the court of first instance to 8 years and 6 months in prison for abuse of office. At the end of the trial, on…

- O echipa de cercetatori de la o universitate din Japonia a dezvoltat o masca ce straluceste cand este expusa la lumina ultravioleta, in cazul in care contine urme de coronavirus. Cercetatorii de la Universitatea din Kyoto, condusa de presedintele institutiei, Yasuhiro Tsukamoto, 52 de ani, spera ca…