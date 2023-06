Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea piteșteana, Consiliul Local Pitești, domnul primar Cristian Gentea au hotarat, luni, 15 mai 2023, in ședința plenului municipal, sa-mi innobileze „originea” acordandu-mi titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Pitești. Toata gratitudinea și mulțumirile mele pentru inalta cinstire ce…

- UPDATE: Farul a anuntat ca biletele la meciul de sambata au epuizate in timp record, si aceasta partida urmand a se juca cu casa inchisa.Sold out. Multumim, Constanta , este mesajul clubului constantean. Stirea initiala:In etapa a saptea din turneul play off al Superligii, Farul Constanta, prima clasata,…

- “Groparul” , un bloger clujean scrie cum, in a doua zi de Paști, un barbat strangea gunoaie de pe marginea drumului in Borhanci. Singur. Pe ploaie. Vreo 10 saci. “Asa, ca un psihopat” – ca sa parafrazam celebra imagine cu cei doi care stateau de vorba la o masa, fara iPhone, tableta, ci ei de ei… ”Stau…

- Mihai Trif nu e un artist oarecare. Dincolo de faptul ca e turdean și ca este unul dintre artiștii populari indragiți de public, Mihai Trif este artistul care nu fuge dupa like-uri pe Facebook, ci folosește platforma pentru a face fapte bune. Cat mai multe! Cea mai recenta acțiune a sa a vizat fericirea…

- FOTO ȘTIREA TA| RER Vest, firma de colectare sau impraștiere a gunoiului la Sebeș? „Toata strada Mihai Eminescu este plina cu gunoi. Mulțumim!” RER Vest, firma de colectare sau impraștiere a gunoiului la Sebeș? „Toata strada Mihai Eminescu este plina cu gunoi. Mulțumim!” Modul in care sunt colectate,…

- FOTO ȘTIREA TA| Strada din Alba Iulia, exemplu de ignoranța și nepasare: „S-a sapat in septembrie 2022, se reface la Sfantu’ Așteapta” FOTO ȘTIREA TA| Strada din Alba Iulia, exemplu de ignoranța și nepasare: „S-a sapat in septembrie 2022, se reface la Sfantu’ Așteapta” Cetațenii strazii Barbu Lautaru…

- In loc sa ancheteze un caz un polițist din Alba a amendat un cetațean care a sunat la 112. Acțiunea, criticata dur de magistrați Judecatorii din Campeni i-au dat dreptate unui barbat care a fost amendat cu 2000 de lei pentru ca a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției intr-o situație in care era…

- O familie din Alba, exemplu de implicare. Tata, mama și fiica au donat sange pentru bolnavii aflați in suferința in spitale Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au prezentat recent un adevarat exemplu de implicare. O familie din Alba – tata, mama și fiica s-au prezentat joi la centrul…