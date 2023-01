Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA: Ghioceii se pregatesc sa infloreasca in decembrie, la Alba Iulia. Cum arata vestitorii primaverii, de Craciun Ghioceii, florile ce vestesc primavara, se pregatesc sa infloreasca de Craciun pe o strada din Alba Iulia. Temperaturile neobișnuit de ridicate din aceasta perioada au grabit…

- FOTO ȘTIREA TA| Un agent de poliție din Alba s-a oprit din dirijat circulația pentru a ajuta o batranica sa treaca strada Un agent de poliție din Alba Iulia s-a oprit joi dupa-masa, de 1 decembrie, din dirijat circulația pentru a ajuta o batranica sa treaca strada. Imaginile au fost surprinse de un…

- FOTO ȘTIREA TA| Groapa de gunoi ad-hoc, pe malul Mureșului, o noua ”emblema” a municipiului Alba Iulia: „Oare apuc in viața asta sa vad malurile curate” FOTO ȘTIREA TA| Groapa de gunoi ad-hoc, pe malul Mureșului, o noua ”emblema” a municipiului Alba Iulia: „Oare apuc in viața asta sa vad malurile curate”…

- FOTO ȘTIREA TA| „Turist” nocturn in Alba Iulia: Cumatra vulpe, plimbare la ceas de seara, prin Cetatea Alba Carolina „Turist” nocturn in Alba Iulia: Cumatra vulpe, plimbare la ceas de seara, prin Cetatea Alba Carolina Vulpița prietenoasa, cunoscuta de multi albaiulieni pentru prezența sa in inima orașului,…

- VIDEO STIREA TA| De bezna minții: Pasajul dintre Parcul Unirii și Bulevardul Transilvaniei, in BLACKOUT De bezna minții: Pasajul dintre Parcul Unirii și Bulevardul Transilvaniei, in BLACKOUT Pasajul care face legatura dintre parcul Unirii și bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia se afla intr-o bezna…

- VIDEO ȘTIREA TA| „Ia bordura neamule”: Un sens giratoriu din Alba Iulia, prea ingust pentru un șofer de SUV VIDEO ȘTIREA TA| „Ia bordura neamule”: Un sens giratoriu din Alba Iulia, prea ingust pentru un șofer de SUV Șoferul unui SUV intrat prea strans in sensul giratoriu de pe Bulevardul Revoluției…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA| „Surpriza” a polițiștilor locali din Alba Iulia, pentru un șofer: Mașina parcata neregulamentar a fost ridicata „Surpriza” a polițiștilor locali din Alba Iulia, pentru un șofer: Mașina parcata neregulamentar a fost ridicata In cursul dimineții de sambata, 29 octombrie, un cetațean…

- FOTO ȘTIREA TA| Cetațenii unui cartier din Alba Iulia au improvizat un „capac” de canal din ce au gasit: Autoritațile, rugate sa vina in ajutorul lor Cetațenii unui cartier din Alba Iulia au improvizat un „capac” de canal din ce au gasit: Autoritațile, rugate sa vina in ajutorul lor Cetațenii unui cartier…