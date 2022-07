Stiri pe aceeasi tema

- Matei Alexandru Sturzu este absolvent al Colegiului Național „Petru Rareș” și unul dintre cei trei elevi de 10 la evaluarea naționala din acest an. Un copil extrem de serios pentru cei 15 ani, pe care ii va implini pe 22 august, cu un acut simț al corectitudinii și dreptații. A invațat in clasele primare…

- Becleanul devine primul oraș din județ care-și reduce poluarea prin promovarea transportului eco. Dupa autobuze electrice, Primaria Beclean a pus la dispoziție peste 100 de biciclete, printre ele și unele electrice, pentru ca locuitorii orașului sa strabata cei 17 km de piste de biciclete. Becleanul…

- Becleanul are 17 km de piste de biciclete. Ieri au sosit primele 100 de biciclete achiziționate prin fonduri europene și puse la dispoziția beclenarilor. „Va recomand utilizarea lor ca alternativa la mijloacele de transport rutier”, a transmis primarul orașului. Doua proiecte ale orașului Beclean au…

- Peste doar doua zile, stațiunea Figa iși deschide porțile pentru amatorii de balaceala. Printre beneficiile pentru sanatate cu care ne așteapta numara și aerosolii salini in aer liber. Doar in doua locuri din Europa mai exista așa ceva: Polonia și Germania. Aerosolii salini in aer liber din stațiunea…

- Stațiunea Baile Figa iși va redeschide porțile incepand cu data de 4 iunie. Prețul unui bilet de intrare in parcul balnear este de 20 de lei de luni pana joi, iar in weekend, 30 de lei. Cu ce noutați ne așteapta stațiunea de langa Beclean: Baile Figa iși deschid porțile la finalul saptamanii viitoare,…

- Primaria municipiului Bistrița va incepe o lucrare de modernizare a parcarii de langa Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” Bistrița, in spatele unor blocuri. Pe langa cele 75 de locuri de parcare existente, vor fi suplimentate cu inca 30. In parcare vor fi montați 270 de metri de borduri și 210 metri…

- Intr-un reportaj difuzat pe TVR, Becleanul este comparat cu Sibiu sau Bucureștiul. Este, de altfel, singurul oraș intre marile municipii din Romania unde transportul public in comun se realizeaza exclusiv electric. Opt autobuze electrice soseau la Beclean in martie anul trecut, fiind achiziționate de…

- Au vizitat centrul NASA și au adus de la Campionatul Mondial de Robotica din Houston unul dintre cele mai ravnite premii: „Challenge Solution Award”, este aventura americana a elevilor de la Esentza Kids, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean. Esentza Kids, grup format din elevi ai Colegiului…