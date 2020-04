Stiri pe aceeasi tema

- Un asteroid cu un diametru cuprins intre 2 și 3,5 kilometri va trece pe langa Pamant, miercuri, 29 aprilie. Asteroidul este denumit 52768 și a fost descoperit in 1998. El va trece la aproape 6,5 milioane de kilometri de Pamant, cu o viteza de 32.000 de kilometri pe ora. Intr-o imagine radar, surprinsa…

- Un asteroid potential periculos va trece cel mai aproape pe langa Terra pe 29 aprilie, riscul de coliziune fiind exclus. Ca un amanunt inedit, in imaginile suprinse de astronomi, asteroidul pare ca poarta o masca de protectie a fetei.

- Prețul maștilor de protecție in Romania se va schimba. Cat va costa o singura masca din momentul in care acestea vor fi obligatorii in majoritatea județelor? Cat va costa o masca de protecție, dupa ce aceasta va deveni obligatorie? Maștile de protecție, manușile și dezinfectantul au lipsit cu desavarșire…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Obișnuita sa fie mereu in topul celor mai bune cantarețe datorita melodiilor sale, vedeta a demonstrat ca vrea sa fie pe primele poziții și cand vine vorba de moda. Iata cum arata masca de protecție a acesteia!

- Ziarul Unirea Primul oraș din Romania in care oamenii sunt obligați sa poarte masca de protecție atunci cand ies pe strada Galați este primul oraș din țara care impune regula conform careia oamenii sunt obligați sa poarte masca de protecție atunci cand ies pe strada. Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…

- Asteroidul este denumit 52768 și a fost descoperit in 1998. El va trece la aproape 6,5 milione de kilometri de Pamant, cu o viteza de 32.000 de kilometri pe ora. Trecerea ar urma sa aiba loc miercuri, 29 aprilie, potrivit Centrului NASA care se ocupa cu studierea obiectelor spațiale care ar…

- Romania a depașit pragul de 100 de persoane infectate cu coronavirus, fapt care a dus la scenariul trei pregatit de autoritați. Grupul de Analiza a transmis recomandari in cazul a șase situații intalnite sau care pot aparea in urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus),…