- Opera Nationala Romana din Iasi va sustine duminica ultimul spectacol al stagiunii 2021-2022. Pentru inchiderea stagiunii, teatrul liric iesean a propus o noua premiera, „Turandot", de Giacomo Puccini. Spectacolul de opera in concert va fi dirijat de David Crescenzi. Interpreteaza solistii, Corul, Corul…

- "Festivalul international de muzica pentru copii si tineret - MIHAELA RUNCEANU - PENTRU VOI MUGURI NOI" – Buzau 14 - 15 iulie 2022. Asadar doua zile de cantec, talent, emotii, bucurii. Festivalul International de Muzica Usoara pentru copii si tineret “MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI” este o…

- Astazi, 17 Iunie 2022, a inceput cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Șah pentru copii. Timp de trei zile, cei peste 200 de participanți, vor concurs unul impotriva celuilalt in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz”, impreuna cu coproducatorii sai, s-a intors cu premii și nominalizari importante de la Festivalul Internațional de Artele Spectacolului ATELIER de...

- Cea de-a saptea editie a Maratonului Nisipului s-a incheiat, insa ecourile nu s-au stins. Asa cum au anuntat inca din start, organizatorii si sponsorii evenimentului au incurajat institutiile de invatamant constantene sa trimita la cursa Campionii Scolii cat mai multi elevi, oferindu-le premii atractive,…

- Fenomen inedit in China. Fotografii chinezi au surprins imagini uluitoare cu fulgere rosii, deasupra muntilor Himalaya. Asemanatoare cu artificiile, fulgerele rosii au creat un spectacol fantastic pe cer, chiar daca dureaza cateva milisecunde fiecare si sunt foarte greu de capturat.Fulgerul rosu, numit…

- ■ au participat un numar de 220 de copii din Romania si Republica Moldova ■ juriul a fost format din muzicieni cunoscuti intre care si cistigatorul concursului Super Star Romania ■ Festivalul International de Muzica pentru Copii si Adolescenti Lucky Kids s-a desfasurat recent in sala de festivitati…

- Asociația Culturala ”Romantic Art” Suceava in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza Festivalul Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri ”Voci de Ingeri”, ediția a V-a 2022. Evenimentul se va desvașura in perioada 15-17 Aprilie 2022 in sala Teatrului…