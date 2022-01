FOTO| Spațiu verde de agrement cu alei, piste de biciclete și loc de joacă, pe latura de Nord a Cetății Alba Carolina: Stadiul lucrărilor FOTO| Spațiu verde de agrement cu alei, piste de biciclete și loc de joaca, pe latura de Nord a Cetații Alba Carolina: Stadiul lucrarilor Spațiu verde de agrement cu alei, piste de biciclete și loc de joaca, pe latura de Nord a Cetații Alba Carolina: Stadiul lucrarilor Lucrarile la proiectul de reconversie funcționala a șanțurilor exterioare de pe latura de Nord a Cetații Alba Carolina se apropie de sfarșit, in data de 29 decembrie 2021 fiind recepționata parțial lucrarea. Pe terenul in studiu sunt aproape finalizare lucrarile de execuție pentru un nou parc de recreere și odihna, cuprinzand alei… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

