- In perioada 12-16 martie a avut loc a patra activitate de invațare/predare/formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA2 „Moving Minds through Movies”, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Elevii straini sosiți din Polonia, Turcia, Lituania și Italia au petrecut o saptamana alaturi de familiile-gazda,…

- La București, in data de 5 martie 2018, are loc a șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta care aduce, din nou, finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori,…

- Asociatia francofona ADIFLOR a donat pentru scolile din Vrancea 500 de volume in limba franceza. Fundatia ce promoveaza cultura franceza a trimis carti in orase din Romania precum Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Ramnicu Sarat etc, dar si in Vrancea gratie implicarii in acest proiect…

- Participarea este gratuita, tinerii autori trebuie sa detina permis de intrare valabil la Biblioteca Judeteana Iasi. Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, dupa cum urmeaza: Concurs de felicitari destinat elevilor din clasele I-IV. Participantii vor realiza o felicitare cu mesaj conform temei date.…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași, prin Compartimentul American Corner, lanseaza a doua ediție a Concursului de felicitari și scrisori de dragoste (in limba engleza și romana) February’s Moonstruck. Participarea este gratuita, tinerii autori trebuie sa dețina permis de intrare valabil la Biblioteca…

- „Cupa Reșița” la baschet, ediția 2018, a avut loc miercuri, 10 ianuarie, la sala de sport a Școlii Gimnaziale Nr. 7 din Reșița și a reunit trei echipe de mici baschetbaliști. Formațiile participante la acest concurs au fost AS Ciocan Cristina, CS Heart Severin și Vest Timișoara. Fiind un…