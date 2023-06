Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 5 iunie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Dani și Daiana au o neințelegeri din cauza unui motiv pe care tanara il considera absurd. Pe de alta parte, el se arata deranjat de faptul ca Daiana pare ca nu ar fi vrut sa discute de la bun inceput problema ridicata de el și ca l-a ignorat.

- Nr. 176 din 29 mai 2023 BULETIN DE PRESA Activitatile din weekend ale politistilor bacauani Politistii bacauani au actionat, in perioada 26 28 mai a.c., pentru cresterea gradului de siguranta publica a cetatenilor si prevenirea faptelor antisociale. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau…

- Primarul și Consiliul Local al Comunei Sacalașeni, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, in colaborare cu Asociația „Sacalașeni Construim Increderea ” va invita sa participați la ediția a XIV-a a Festivalului „ Tradiții Chiorene ” , care va avea loc in perioada 10-11 iunie 2023, la caminul cultural…

- Editia a doua a Crosului Copiilor, eveniment destinat exclusiv copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, are loc joi, 1 iunie, in intervalul orar 09:00-12:00, in Parcul Central Baia Mare, Aleea Serelor. Prin acest eveniment organizatorii, Rotary Club Baia Mare si Maramureș Runners, doresc sa incurajeze…

- Ediția din acest an a Met Gala, cel mai important eveniment de fashion al anului, a fost un omagiu in memoria designerului Karl Largerfled, care a murit in 2019, la varsta de 85 de ani, in urma unor probleme de sanatate.

- „Izvorul Tamaduirii”, la care participa sute de pelerini, luand apa sfințita de la Manastirea aflata sub patronajul domnitorului Neagoe Basarab și Fantana de Leac, prilejuiește, an de an, și Ziua comunei, la care participa sute de dambovițeni și nu numai.Și anul acesta la Manastirea Nucet au venit numeroși…

- Eveniment Amenzi de peste 12.000 lei, aplicate de polițiști in 24 de ore aprilie 6, 2023 10:06 In ultimele 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale in valoare de 12.325 de lei, au reținut 2 permise…

- Duminica, 9 aprilie, incepand cu ora 15:00, la Caminul Cultural din Comuna Lapuș, va avea loc concertul de pricesne „Lumina pentru suflet de creștin” – ediția a-II-a. Artiștii care vor participa sunt: Adela Șanta, Ionuț Uivaroși, Pruneanu Larisa Uța, Gabriela Filip, Cornel Cupșa și Mariana Canța. Pe…