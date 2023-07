FOTO: Slava Ucraini! Ucraina, in semifinalele Euro 2023 dupa ce a furnizat bomba cu Franța! Ucraina a oferit cea mai mare surpriza a Campionatului European de tineret 2023, eliminand Franța in urma sfertului de finala de pe „Cluj Arena”, scor 3-1 (1-1), dupa ce a fost condusa pe tabela! Ucraina, fosta adversara a „tricolorilor” in grupa de la București, a dat lovitura și a scos din cursa una dintre marile […]