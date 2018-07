Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Doyle, iubitul lui Shannen Reilly McGrath, o ispita de la "Insula Iubirii", a murit la 31 de ani. Acesta se afla in inchisoare si din primele informatii se pare ca ar fi luat o supradoza ce i-a fost fatala. "Este un luptator si stiu ca poate supravietui. Aveam multe planuri si foarte…

- Iubitul unei ispite de la “Insula Iubirii” a murit la 31 de ani. Daniel Doyle a stat mai multe zile in coma, iar in cele din urma a pierdut lupta. Acesta se afla in inchisoare si din primele informatii, se pare, ca tanarul ar fi luat o supradoza ce i-a fost fatala. Daniel Doyle era iubitul unei isipte…

- La data de 30 mai a.c., Bogdan Maria Izabela, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuinta din comuna Ineu, judetul Bihor si nu a mai revenit. Fata are aproximativ 1,50 m inaltime, 50 de kg., fata rotunda, ochi negri, par vopsit negru, de lungime medie, fara alte semne particulare. La momentul disparitiei…

- Familist si monarhist convins, Iulian Gamentz isi lanseaza, zilele acestea, primele sale cartile in mai multe orase din Romania. Este vorba de volumul „40 de zile“, dedicat soacrei sale, si „Cuvantul care ma insoteste“, o carte dedicata sotiei sale si unor oameni care au schimbat la fata Romania.

- Membrul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, susține ca noul șef al SIS, Vasile Botnari, nu este foarte apropiat lui Vlad Plahotniuc și ca nu a observat unele probleme privind activitatea lui anterioara. Dansul considera ca daca totuși toate obiecțiile și pretențiile parvin la Partidul Democrat, atunci…

- Barcelona a fost dominata la toate capitolele de AS Roma, italienii reușind o partida aproape perfecta pe ”Olimpico”. Desi a pierdut cu 4-1 in manșa tur, formația din Serie A a intors miraculos rezultatul și a obținut calificarea in semifinalele Champions League (3-0 in returul de la Roma).