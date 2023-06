FOTO Senatorul Cristian Achiței: „Modernizarea DN 28B Botoșani-Tg. Frumos merge mai departe” FOTO Senatorul Cristian Achiței: „Modernizarea DN 28B Botoșani-Tg. Frumos merge mai departe” Senatorul Cristian Achiței a postat pe pagina de socializare noi fotografii care reflecta stadiul lucrarilor de pe DN 28B Botoșani-Tg. Frumos , aducand lamuriri cu privire la soluțiile gasite de constructor. „Soluție temeinica implementata de constructor in aceste zile pe DN 28B Botoșani-Tg. Frumos, de la ieșirea din municipiu și pana la Zaicești! Dupa finalizarea […] Citește FOTO Senatorul Cristian Achiței: „Modernizarea DN 28B Botoșani-Tg. Frumos merge mai departe” in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca 2 asocieri de firme din Romania au depus oferte la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a statiilor Videle, Ploiesti Vest si Busteni, investitie in valoare totala estimata de…

- Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și secretarul de stat Alexandru Stoica, buzoian de origine, au semnat contractul pentru proiectul „Modernizare drumuri județene pentru acces la Vulcanii noroioși DJ 102F și…

- Cotele analfabetismului in randul elevilor sunt extrem de ridicate, o arata statisticile și observația in teren. In mediul rural, și mai ales in satele defavorizate, problema pare uneori fara ieșire. Parerea ca unii copii sunt irecuperabili sau greu educabili este, din pacate, raspandita. O soluție…

- Proiectul privind ”Modernizare DJ 703B Padureți (DJ679) – Costești (DN 65A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești” este primul proiect semnat de C.J.Arges, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrarile de modernizare cuprind refacerea fundației și…

- Intreprinderea municipala Apa-Canal Chisinau, care inregistreaza datorii de zeci de milioane la platile pentru energia electrica si gazele naturale consumate, a ajuns la un acord cu Premier Energy si cu Moldovagaz.

- Transalpina de Apuseni. Cat va costa modernizarea DJ 107I, dupa reluarea lucrarilor pe ambele loturi Consiliul Județean Alba actualizeaza valoarea investiției de modernizare a DJ 107I, dupa finalizarea procedurilor de achiziție publica. In aprilie, a fost semnat contractul de lucrari, pentru restul…

- Parinții vor ca exmatricularea „copiilor-problema” sa fie din nou posibila, insa profesorii și psihologii sunt rezervați. Deocamdata, ministrul Educației a anunțat ca elevii ar putea fi verificați daca intra in școala cu obiecte periculoase sau substanțe interzise. Insa, pana sa fie modificata legea…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in cazul in care vor fi aplicate ad litteram angajamentele Romaniei din Planul National de Redresare si Rezilienta, vor fi “depopulate” Ministerul Apararii, cel de Interne, dar si justitia, transmite Agerpres.