FOTO Samsung Galaxy Z Flip - telefonul pliabil - Câteva impresii după ce l-am folosit Timp de câteva zile am folosit exclusiv noul Galaxy Z Flip - telefonul pliabil de la Samsung. În mod obiectiv, mai ales dupa ce am petrecut zece zile cu noul Galaxy S20+ în care am foarte foarte placut impresionați, ar trebui sa fim extrem de critici: Z Flip e un telefon cu specificații mai slabe, dar cu un preț mai piparat, aproape de 7.000 de lei. Subiectiv, însa, e greu sa nu-ți placa noul Z Flip și sa nu te îndragostești de noul format - o &"ciudațenie&" care îmbina note nostalgice (din vremea telefoanelor cu balama), cu acorduri futuriste.







… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Da, zece zile nu e un interval suficient de timp sa poți sa dai un verdict absolut asupra unui telefon. Dar, chiar și-așa, am putut trece rapid peste etapa de „luna de miere” cu un nou gadget și am dat și peste cele câteva probleme care probabil vor supara pe unii viitori utilizatori.…

- Un craiovean a fost la un pas sa fie inselat de o persoana care vinde replici de telefoane Samsung si iPhone la preturi ceva mai mici decat se gasesc in magazin. Pe scurt, barbatul a comandat pe internet un Samsung Galaxy S10+, vandut de o persoana din Brasov cu 2.100 de lei. A primit insa o replica…

- Design-ul de interior este un domeniu de activitate care pe zi ce trece se dezvolta din ce in ce mai mult si in tara noastra. Acest lucru se datoreaza faptului ca din ce in ce mai multi proprietari de locuinte inteleg gradul de importanta al acestui domeniu de activitate.

- Samsung a lansat de curand Galaxy Z Flip, care atrage atentia gratie ecranului care se pliaza ca si cand ar fi un telefon cu clapeta. Dar oare merita sa investesti in acest gadget? Trebuie sa va amintim ca dispozitivul vine la scurt timp dupa ce Fold, prima incercare a Samsung de a face un…

- De 8 Martie, arata-ți recunoștința fața de cea care ți-a dat viața, arata-i ca o prețuiești și ca ea e cea mai importanta pentru tine. Daca nu ai vrea sa mergi, in materie de cadouri, pe aceeași formula adoptata in unanimitate – flori și marțișor – atunci va trebui sa fii creativa. Tocmai pentru a nu…

- Samsung aplica inca o lectie din „manualul” Apple, refuzand cererile operatorilor telecom din Coreea de Sud pentru a ieftini smartphone-ul pliabil Galaxy Fold, lansat in toamna anului trecut, scrie go4it.ro. In general, dupa aproape jumatate de an de la lansare, dispozitivele mobile incep sa scada in…

- Judecand, cel putin prin prisma evenimentelor din ultimii ani, noi, europenisti si filofrancezi prin educatie si traditie, ne-am trezit peste noapte „atlantisti”și filoamericani. Oricate cauze s-ar gasi, pe primul loc se situeaza lipsa de interes a Franței pentru Romania ca zona strategica. Aceasta…

- Handbalistele echipei Corona Brasov, suspectate ca au folosit o procedura interzisa de regulamentele antidoping, vor primi suspendari de cel putin sase luni, si asta datorita faptului ca au recunoscut ca au folosit terapia cu laser intravenos, pentru ca regulamentul Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)…