Stiri pe aceeasi tema

- Seful spionajului extern rus, Serghei Naraskin, a acuzat joi SUA si Polonia de complot cu scopul de a obtine o sfera de influenta in Ucraina, transmite Reuters, care a interpretat scenariul facut public de Naraskin drept cel mai puternic semnal dat de Moscova ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea…

- Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sistemele ruse de aparare aeriana au doborat doua drone ucrainene in regiunea Kursk din Rusia, care se invecineaza cu Ucraina, unde Moscova desfasoara o ofensiva militara de peste doua luni, a scris luni guvernatorul regional Roman Starovoit pe canalul sau de Telegram, citat de Reuters si France…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmai, luni, ca relatiile dintre Rusia si China sunt mai puternice ca niciodata, in contextul in care state occidentale incearca sa izoleze Moscova prin aplicarea unor sanctiuni fara precedent din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.…

- Compania elvetiana de asigurari Zurich Insurance a eliminat sigla Z de pe retelele de socializare, dupa ce aceasta litera a devenit un simbol al sprijinului din Rusia pentru invadarea Ucrainei de catre Moscova, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polonia a anuntat, marti, ca le-a sugerat oficialilor americani ca Rusia sa fie exclusa din grupul G20 (grupul celor mai importante economii ale lumii) ca pedeapsa pentru invadarea Ucrainei, iar solicitarea a primit un ”raspuns pozitiv si aprobare”, transmite Reuters, potrivit News.ro. Fii…

- Binecuvantarea completa oferita de patriarhul Kiril al Moscovei fata de invadarea Ucrainei de catre Rusia i-a divizat pe credinciosii din Biserica Ortodoxa din lumea intreaga si a declansat o rebeliune interna despre care expertii afirma ca este una fara precedent, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…