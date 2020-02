FOTO: Reprezentant supermarket: “De duminică seara a început această nebunie” Iesenii continua sa isi fac provizii de alimente in cantitati mai mari fata de obicei. Cumpara cu precadere faina, malai, ulei si zahar, speriati ca "virusul ucigas" ii va tintui cat de curand in case. Apogeul a fost atins marti seara, cand la unele magazine rafturile erau practic goale. Reporterii "Ziarului de Iasi" au gasit si miercuri dimineata aglomeratie in marile magazine din oras, insa fata de seara precedenta & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

