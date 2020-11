Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai mare spital de psihiatrie și masuri de siguranța din țara, Sapoca din județul Buzau, sunt peste 50 de cazuri de covid. Sunt pacienți, dar și cadre medicale din secția exterioara Ojasca. De vina, spune conducerea, este supraaglomerarea.

- De cat noroc ai astazi nevoie sa poti prinde un loc intr-un spital din provincie daca esti diagnosticat cu COVID-19 si ce neputinte traiesc medicii cand se gandesc la ceilalti bolnavi, cu alte patologii, pe care nu-i mai pot trata. Asta a incercat sa afle „Adevarul“ stand de vorba cu directorul medical…

- Iata mesajul dr. Alina Nistor: Avem 40 de locuri la ATI: 20 la Covid, 20 la non-Covid. Lucram pe Covid cinci anesteziști in ture de cate 12 ore. Ieri am fost de zi, nu aveam niciun pat liber. Erau 20 de pacienți, pe 20 de paturi. Aveam ieri cinci pacienți intubați și 11 pe ventilație non-invaziva.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a raportat alte noi cinci focare de COVID 19. Un prim focar a fost depistat la Centrul de Servicii Sociale Budai, unde 21 de copii institutionalizati au fost depistati pozitiv in urma testarii periodice. Dupa evaluarea starii de sanatate de catre un medic infectionist,…

- Noul coronavirus face tot mai multe victime in randul liberalilor maramureseni. Socrii candidatului liberal la Primaria Baia Mare, Mircea Cirt, au fost confirmati cu noul coronavirus si internati in spital. Avand in vedere ca Mircea Cirt domiciliaza la aceeasi adresa cu socrii lui, daca DSP Maramures…

- Primarul orașului Șimleul Silvaniei s-a autoizolat la domiciliu dupa o dezbatere electorala. Unul dintre contracandidații acestuia a fost confirmat pozitiv la Covid-19. Articolul Dezbatere electorala terminata cu izolare la domiciliu și o internare in spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- A trecut jumatate de an de cand cadrele medicale sunt in prima linie a luptei pe care o duce intreaga omenire cu un dușman nevazut. Sunt numiți "eroii care salveaza vieți", dar la final de tura sunt doar oameni ascunși sub combinezoane care au nevoie sa se și desprinda de realitatea dura.

- Bucureștiul are parte de o situație fara precedent, fiind vorba despre primul spital-suport Covid ramas fara medicii, dar și cu secțiile de ATI inchise. Ministerul Sanatații nu ofera nici un raspuns in acest caz, deși bolnavii se interneaza zilnic.