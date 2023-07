Foto | Premieră în România! O nouă plantă a fost descoperită Foto | Premiera in Romania! O noua planta a fost descoperita Descoperire spectaculoasa in Romania. Echipa de cercetatori a confirmat: exista o noua specie de orhidee, gasita in Munții Bucegi. CITESTE SI Turcii il sfideaza pe Putin - Deschid un centru pentru repararea dronelor turcești Bayraktar in Ucraina 21:56 309 Sindicaliștii din penitenciare au luat foc dupa ce s-a anunțat taierea voucherelor: Asta reduce satisfacția 21:46 662 Meloni contreaza dur SUA chiar de la Washington: Suntem criticați pentru relația cu China, dar nu suntem țara cu cele mai mari schimburi cu China 21:35 1358 Planul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIil sfideaza peun centru pentru repararea dronelor turceștiin21:56 309 Sindicaliștii din penitenciare au luat foc dupa ce s-a anunțat taierea voucherelor: Asta reduce satisfacția 21:46 662contreaza dur SUA chiar de la: Suntem criticați pentru relația cu, dar nu suntem țara cu cele mai mari schimburi cu21:35 1358

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii și compania turca Baykar Makina au semnat un acord privind construirea unui centru de servicii pentru repararea și intreținerea dronelor Bayraktar in Ucraina."Inființarea centrului de servicii va fi o contribuție semnificativa la consolidarea capacitaților de aparare…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Pentru liderii politici din Romania, unul dintre momentele care le influențeaza major mandatul il reprezinta intalnirea cu reprezentații SUA.Premierul Marcel Ciolacu va avea o zi incarcata, iar la final va avea o intalnire cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec. CITESTE SI Libertatea…

- Presedintele SUA, Joe Biden, este de acord cu eliminarea unuia dintre obstacolele birocratice pentru care Ucraina nu poate sa adere la NATO, a declarat pentru CNN o sursa familiarizata cu situatia. Potrivit sursei, Biden ar fi dispus sa renunte la Planul de Actiune pentru Aderare (MAP), care in concluziile…

- Putin duce pe frontul din Ucraina 'armata infractorilor': Parlamentul Rusiei a adoptat legeaCamera inferioara a parlamentului Rusiei a votat joi o lege care va permite Ministerului Apararii de la Moscova sa incheie contracte cu infractori - suspecti sau dovediti - care sa lupte in Ucraina, informeaza…

- Sindicalistii din Sanatate picheteaza marti Ministerului Sanatatii, in data de 8 iunie va avea loc o greva de avertisment cu intreruperea activitatii timp de doua ore iar greva generala este programata in 15 iunie. CITESTE SI Incercarile de a ingheța razboiul din Ucraina sunt greșite (premier britanic)…

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…

- Suntem simpli pioni in lupta globala pentru putere, iar flacarile razboiului mistuie multe zone de pe mapamond. Nebunia lui Putin s-a transformat deja in paranoia, ați vazut cum a serbat azi Ziua Victoriei! Rusia nu are ce sarbatori, mamele iși plang copiii uciși pe frontul ucrainean, acolo unde fiii…